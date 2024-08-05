Aybike Turizm Seyahat Acentesi, yeni sezonun ilk umre kafilesini kutsal topraklara uğurladı.

Akşemseddin Camii önünde gerçekleşen uğurlama programına Aybike Turizm sahibi Selahattin Küçük, bazı din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum, Sungurlu ve Ankara’dan gidecek olan umrecilerle birlikte toplam 55 kişi dualarla uğurlandı.

Duygusal anların yaşandığı programda heyecanlı oldukları gözlenen umreciler, kendilerini uğurlamak üzere gelen yakınları ile tek tek vedalaştılar.

Yakınları ile helalleşen umreciler, kutsal yolculuğa attıkları ilk adımın sevincini aileleri ve akrabaları ile paylaştılar.

Umrecilerin Cidde’ye uçtuğunu belirten yetkililer, 26 Ağustos tarihinde Çorum’a döneceklerini belirttiler.