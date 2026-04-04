Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nde (YEDAŞ) Samsun Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Sedat Adıgüzel, "Samsun'un enerji altyapısını daha modern, dayanıklı ve dijital bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

YEDAŞ'ta organizasyon yapısını güçlendirmeye yönelik gerçekleştirilen atama kapsamında, Samsun Bölge Müdürlüğü görevine Sedat Adıgüzel getirildi. Adıgüzel, görevi Emin Uğur Asan'dan devraldı.

1992 yılında Samsun'da doğan Sedat Adıgüzel, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun oldu.

Aynı yıl YEDAŞ bünyesine katılan Adıgüzel, kariyerine Samsun İşletme Mühendisi olarak başladı. 2018 yılında Samsun Merkez İşletme Şefliği görevine atanan Adıgüzel, 2021 yılından itibaren Samsun Merkez İşletme Yöneticisi olarak görev yaptı.

Sahadaki deneyimi ve operasyonel süreçlere hakimiyetiyle öne çıkan Adıgüzel, yeni görevinde Samsun'daki dağıtım faaliyetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesinden sorumlu olacak.

Öte yandan, Samsun Bölge Müdürü olarak görev yapan Emin Uğur Asan ise şirket organizasyon yapısındaki yeni görev dağılımı kapsamında 5 ilin Bölgeler Koordinatörü olarak atandı.

Asan, bu görevinde YEDAŞ'ın hizmet verdiği Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerindeki operasyonların koordinasyonunu üstlenecek.

YEDAŞ, gerçekleştirdiği bu atamalarla saha operasyonlarını daha güçlü bir yapıyla yönetmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.



25 milyar TL'lik yatırım dönemi Samsun'da başlıyor

YEDAŞ'ın 2026–2030 yıllarını kapsayan yatırım planı kapsamında Samsun genelinde 25 milyar TL'lik yatırım hayata geçirilecek.

Söz konusu yatırımlarla birlikte şebeke altyapısının güçlendirilmesi, kapasite artışı, yeni tesislerin kurulumu ve dijitalleşme çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor.

Yeni dönemde özellikle artan enerji talebine karşı daha dayanıklı ve kesintilere karşı daha dirençli bir altyapı oluşturulması planlanırken, aynı zamanda hizmet kalitesinin artırılması ve kesinti sürelerinin daha da azaltılması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Samsun Bölge Müdürü Sedat Adıgüzel, "YEDAŞ çatısı altında edindiğimiz saha tecrübesini, bu büyük yatırım döneminde daha güçlü bir hizmet anlayışıyla sahaya yansıtacağız. Samsun'un enerji altyapısını daha modern, dayanıklı ve dijital bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.