Kick Boks İl Temsilcisi ve Milli takım antrenörü Aydın Fırat yönetimindeki milli takım Kanada’da yapılan Turnuvada üç altın bir gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

24-28 eylül tarihleri arasında Kanada’nın Ontario eyaletinde düzenlenen North American Centruy Kick Boks Kupasında ülkemizden Aydın Fırat yönetimindeki dört sporcu mücadele etti. K1 56 kiloda ringe çıkan Hazan Ünal, LK 57 kiloda Bilal Dural ve LK 63,5 kiloda Burak Damar zorlu rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldular LK 56 kiloda ise Ayşe Ebrar Aygün ise finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kick Boks İl Temsilcisi ve Milli Takım antrenörü Aydın Fırat milli takımın Kanada’nın Toronto kentinde yapılan turnuvada milli sporcuların tümünün kürsüye çıktığını ve üç birincilik ve bir ikincilik kazandığını belirterek sporcularını tebrik etti ve kendilerine bu imkanları sunan Federasyon Başkanı Salim Kayıcı’ya teşekkür etti.