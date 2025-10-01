Amatör futbolda hafta sonu oynanan maçlarla kırmızı kart gören beş futbolcu ve bir antrenör tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Bu kartların dördünün U 14 liginde olması dikkat çekici.

Amatör Futbolda U 14 liginde oynanan İkbalspor- Gülabibeyspor maçında üç futbolcu bir yönetici tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Pazar günü oynanan İkbalspor- Gülabibeyspor maçında İkbalspor’dan Buğra Akyol rakpi oyuncuya bağırarak küfür ettiği ve olayların başlamasına neden olduğu için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

İkbalspor’dan Umut Karaduman bu karmaşada rakip futbolcuya tekme attığı için kırmızı kart gördü.

Gülabibeyspor’dan Sıraç Yıldırım ise kendisine küfür eden rakip oyuncunun üzerine koşarak hakeme de hakarette bulunduğu için kırmızı kart görmekten dolayı ceza kuruluna sevk edildi. Aynı maçta Gülabibeyspor yöneticisi Soner Hamza hakeme hakaret ettiği için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen dördüncü isim oldu.

U 16 Liginde Sungurlu Belediyespor ile Çoruspor arasındaki maçta Sungurlu takımından Muhammet Ali Zehir rakip oyuncuya yumruk attığı için kırmızı kart gördükten sonra da hakemin üzerine yürüdüğü ve rakip takım oyuncularına küfür ederek sahadan zorla çıkarıldığı için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

2. Amatör Küme’de ilk hafta tek kırmızı kartı Bayat Belediyespor’den Gökhan Ölcek rakip oyuncunun çift elle yumruk attığı için kırmızı kart görmesi nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.