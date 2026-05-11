Çorum'da kurallara uymayan bir pazarcı esnafına süreli kapatma cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi, bu yılın başında semt pazarlarında alışverişi daha güvenli, düzenli ve sağlıklı hale getirmek amacıyla “Seç-Al” uygulamasını hayata geçirmişti ama pazarcı esnafının bu kurala uymadığı şikayeti üzerine zabıta ekipleri denetim yaptı.

SEÇMESZEN 100, SEÇERSEN 150 LİRA

Vatandaşların şikâyeti üzerine denetim yapan zabıta ekipleri “Seçmezsen 100 lira, seçersen 150 lira” şeklindeki ifadeleri yaka kamerası kayıtlarıyla tespit etti.

“Seç-Al” uygulamasına aykırı hareket eden sebze-meyve tezgâhına, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında süreli kapatma cezası uyguladı.

TEKRAR HALİNDE TAHSİS İPTALİ UYGULANACAK

Belediyeden yapılan açıklamada; "Kurallara aykırı davranışın tekrarı halinde tahsis iptali uygulanacaktır. Halkımızın güvenli, adil ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz kararlılıkla sürecek." denildi