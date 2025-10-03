İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik duruşma savcısının yaptığı itirazı inceledi.

İtirazı kabul eden mahkeme, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

DOKTORLAR İZİN VERMEDİ

Mahkeme, Ayşe Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Amerikan Hastanesi'nde yatan Barım'ın şu aşamada cezaevine gönderilmesine doktorları izin vermezken, planlanan tedavinin hastanede sürdürüleceği öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ HASTANEYE GİTTİ

Tahliye edilmesinin ardından yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan Ayşe Barım hakkında verilen yeniden tutuklama kararının ardından polis ekiplerinin hastaneye gittiği öğrenildi. Polisler gittiğinde Ayşe Barım tedavisi için MR cihazında bulunuyordu. MR çıkışı götürülmek istenilen Ayşe Barım'ın hastaneden çıkmasına doktorlar tıbbi nedenlerle izin vermedi.

DOKTORLAR CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİNE İZİN VERMEDİ

Yeniden cezaevine gönderilmesi beklenen Barım'ın tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi doktorları, mevcut şartlar altında Barım'ın hastaneye gönderilemeyeceğini belirtti. Barım'ın tedavisine hastanede devam edilmesine izin verildi.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ayşe Barım hakkında verilen yeniden tutuklama kararına tepki gösterdi.

Başarır, Ayşe Barım ile hastane odasında gerçekleştirdiği görüntülü görüşmeden bir kareyi paylaşarak, "Daha üç saat önce görüntülü konuştum; utanmaz, sıkılmaz, arsız insanlar! Bu halde bir insanı tekrar tutukluyorsunuz! Bu yaptıklarınızın hesabını mutlaka vereceksiniz!" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Duruşma savcısı Barım'ın tahliyesine itiraz etmişti.

Bu itirazı kabul etmeyen İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.