Osmancık’ta çalışmalarını sürdüren ancak gereken ilgiyi ve desteği bulamadıkları için Kayseri Develi Gençlikspor kulübüne transfer olan Badmintoncular milli takım forması ile Bulgaristan’da iki altın iki bronz madalya kazandırdılar.

Osmancık’ta çalışmalarını sürdüren ve bir çok ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi gururlandıran sporcular yetiştiren Badmintonda bir dönem Çorum Belediyespor adına bu başarılarını devam ettirdiler.

Daha sonra Osmancık’ta Barış Boyar yönetiminde kurdukları kulüpte devam eden çalışmaların ardından Kayseri Develi Gençlikspor kulübünün transfer teklifini kabul eden kulüp yönetimi bu kulüp adına sporcularını milli takıma gönderdi.

6-9 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan’ın Svilengrrağ şehrinde düzenlenen Bulgarian U 15 İnternational 2026 turnuvasında bu yıl başında Develi Gençlikspor’a transfer olan Çorum SEM sporcusuYağmur Koçak tek kadınlarda tüm rakiplerini yenerek ilk altın madalyasının aldı.

Karışık çiftlerde ise milli takımdan partneriErzincan’dan Kağan Erçetin ile birlikte yine tüm rakiplerini yenerek turnuvayı iki altın madalya ile tamamladı.

Diğer transfer olan Çorum SEM sporcularından Furkan Alnıdelik ve Musab Şerbetci çift erkekler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve sporcuların antrenörleri Barış Boyar sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı yürekten kutladı ve ülkemize kazandırdıkları bu başarıların artarak devam etmesini diledi. Boyar ‘Bu süreçte sporcularımıza güvenerek transferlerini gerçekleştiren Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’ dedi ve kendilerine verdikleri destekte bulunanlara ise teşekkür etti.