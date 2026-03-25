Eski Verem Hastanesi arazisinin özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösteren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, alanda basın açıklaması yaptı.

Mehmet Tahtasız, Yavruturna Mahallesi’nde bulunan ve geçmişte Verem Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve son olarak Diş Hastanesi olarak kullanılan taşınmazın özelleştirme sürecine alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu arazinin Çorum halkı için sağlık hizmeti üretmeye devam etmesi gerektiğini ifade eden Tahtasız, şunları söyledi:

“1950 yılında Verem Hastanesi olarak yapılan, sonrasında Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan ve en sonunda Diş Hastanesi olarak kullanılan bu bina ve 9432 metrekarelik arazisi, ne yazık ki özelleştirilecek.

FİZİK TEDAVİ MERKEZİ YAPILACAKTI

Daha önce yaptığımız açıklamalarda yeni Diş Hastanesi yapıldıktan sonra bu hastane oraya taşındı ve harabe şekilde beklemeye alındı. Biz burasının sağlık alanında Çorum halkına hizmet vermek için değerlendirileceğini düşünüyorduk. Çünkü bu eski hastanenin Fizik ve Tedavi Merkezi yapılacağı sözü verilmişti.

Ancak verilen bu söz tutulmadı ve 16 Mart 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla özelleştirme kapsamına alındı. İçerisinde hastane binasının ve çok sayıda ağacın bulunduğu, Çorum’un merkezindeki bu yeşil alan ne yazık ki satılacak. Bu yeşil alan betona gömülecek. Sata sata devlet malı bırakmadınız. Yetmezmiş gibi şimdi de Çorum’un göbeğindeki yeşil alanı ranta açacaksınız.

AKP İl Başkanına, milletvekillerine, belediye başkanına ve özellikle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na sesleniyorum: Bu alanı satmak yerine söz verilen Fizik Tedavi Merkezi yapılmalıdır. Cumhurbaşkanı bu karardan vazgeçmelidir. Ben elimi değil, gövdemi taşın altına koyuyorum.

BİRLİKTE ÇÖZÜM ARAYALIM

AKP Milletvekillerine tekrar tekrar sesleniyorum. Gelin Çorum’un Milletvekilleri olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na mı, Sağlık Bakanlığı’na mı yoksa Özelleştirme İdaresi’ne mi nereye gitmemiz gerekiyorsa birlikte gidelim, çözüm arayalım.

Bu alanın Çorum’un ihtiyacı olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olması için mücadele edelim. Bu hastanenin yapımına katkı koyan Ali Cerit, Hacı Şükrü Tütüncü, Nuri Kaleli, Hasane Ilgaz, Fevzi Kayiş, Şehriye Leblebici ve o dönem katkı sağlayan Çorumlu hemşehrilerimizin kemiklerini sızlatmayın.

Onlar bu alanın Çorum’a hastane olarak hizmet vermesi için bağışta bulundu. Elinizi bu araziden çekin.”

SEHVEN ALINDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Söz konusu karar sonrası AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya, ortak bir açıklama yapmış, arazinin özelleştirme kapsamına sehven alındığını, söz konusu taşınmazın bu kapsamdan çıkarılacağını, bölgeye FTR Merkezi yapılmasının planlandığı açıklamışlardı.