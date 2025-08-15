Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf çağrılarına rağmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın değeri 32 milyon TL olduğu iddia edilen lüks makam aracıyla Anadolu turuna çıkması tartışmaları da beraberinde getirdi.

TOGG GARAJDA, LÜKS ARAÇ YOLDA

Bakan Göktaş, Karabük ziyaretinde yerli otomobil TOGG marka makam aracını kullanmak yerine yüksek fiyatlı lüks aracı tercih etti. Bu durum, sosyal medyada "Bakan Şimşek görmesin" yorumlarıyla paylaşıldı.

KURUMLARA GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede; deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek, tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı bildirilmişti. Söz konusu genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında genelgeyle belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırıldığı ifade edilmişti.