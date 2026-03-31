Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Çorumlu üreticilerle buluşmak üzere kente geldi.

Solakoğlu, programı kapsamında ilk olarak CHP İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Solakoğlu’nun Çorum ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kentin önemli bir tarım ve üretim merkezi olduğuna dikkat çekti.

Son dönemde uygulanan politikalar nedeniyle üretim maliyetlerinin arttığını ve çiftçilerin zor durumda kaldığını ifade eden Solmaz, “Çorum bir tarım kenti, alın teriyle kazanan bir şehir. Ancak artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle çiftçimiz üretemez hale geldi.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yıllardır bakanlarla birlikte çalıştığını liyakatsiz bakanlar yüzünden tarımın bu hale geldiğine dikkat çeken Solakoğlu; “Son 15 senedir bu ülkede Tarım Bakanlığı tarıma, üreticiye ve gıdaya değil yandaşlara hizmet eden bakanlık oldu.” dedi

‘BAKANLAR İNEKLERİN SAYISINI BİLE BİLMİYOR’

Bakanların bu ülkede kaç tane inek olduğunu bile bilmediğini öne süren Solakoğlu; “Yıllardır bakanlarla birlikte çalışıyorum. Bakanlar kaç tane ineğe sahip olduğunu bilmiyorlar. Ben bunu ispat ettim. Çünkü iddia ettikleri rakamlar üzerine ben Bursa’da Damızlık Birliği’nde sayım yaptım ve söyledikleri rakamın yüzde 42 altında çıktı. Yine hayvan varlığının yüzde 5 arttığını iddia ediyorlar. Ben de soruyorum; ‘Eğer Türkiye Avrupa’da en çok hayvana sahip ülke ama aynı zamanda en büyük ikinci ithalatçıysa demek ki bizim baya bi et yememiz gerekiyor. Hepimiz bunun gerçek olmadığını biliyoruz.” şeklinde konuştu

Çiftçilere yeteri kadar destek verilmediğini ve yanlış desteklemeler verildiğini dile getiren Solakoğlu;

“Çiftçi biri olarak bölgelerin ihtiyaçlarına göre hareket edilmesi gerektiğini yıllarca söylüyoruz. Örneğin Van’da yonca yetiştirmek isteyen bir üretici ile Bursa’da yonca yetiştirmek isteyen üretici asla aynı koşullarda yarışmıyor. Bursa’da 6 biçim 7 biçim alınırken, Van’da en fazla 2 biçim alınıyor. O yüzden Van’daki üretici ile Bursa’daki üreticinin asla aynı desteği almaması gerektiği kanaatindeyiz. Biz bunu yıllarca dile getiriyoruz. Desteklemelerin bir adalet kapsamında olması gerekiyor.” diye konuştu

‘TARLADA KUMAR OYNANIYOR’

Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki artışta bilinçsiz üreticilik yattığına dikkat çeken Solakoğlu; “Tarlada kumar oynanıyor. Bu sene ne para eder diye köy kahvehanesindeki dedikodu, sosyal medyada çıkan dedikoduya göre bir şeyler ekiliyor. Adana’da don oluyo, Bursa’da karpuz ekiliyor. Bütün Ege karpuz ekiyor. Karpuz çok para edecek anlamına geliyo ama tek akıllı ben değilim ki onbinlerce çiftçi aynı şeyi düşünüyor. Bu sefer normal koşullarda biber, domates ekecek olan adam domates ekmek yerine karpuz ektiği zaman çiftçinin malı yerde kalıyor. Çünkü ne kadar arz var bilmiyor. Çiftçi tarlada zarar ederken, bir taraftan da yeterince domates, biber ekilmediği için fiyat yükseliyor. Yani hem çiftçi para kazanamıyor, hem de vatandaşlar fiyatlardan müzdarip oluyor.

‘DESTEĞİ 4-5 MİSLİ ARTIRACAĞIZ’

CHP iktidarında çiftçiye 5 misli destek ödemesi yapılacak. Bunu yapabilecek bütçeyi hazırlıyoruz. Destek ödemelerini 4-5 misli artıracağız. Bu bazı yerlerde devlet desteği olarak olacaktır bazı yerlerde markalaşmaya daha fazla destek verilecektir. Özellikle ürün ve bölge bazında coğrafi işaret almış ürünlere gerekli destek verilecek.” ifadelerini kullandı

Çorum’un markalaşmış bir tarım kenti olduğunu belirten Solakoğlu, özellikle kooperatifleşmede Türkiye’de en başarılı illerden birinin olduğunu söyledi.

Solakoğlu; “Tarıma dayalı sanayinin teşvik edildiği zaman bir ilin nasıl kalkınabildiğini gösterme potansiyeli olan bir il Çorum. Eksiklikleri var ama Türkiye’nin bir çok iline göre önde. Çeltikte, cevizde, leblebide markalaşmış bir şehir ve sulanabilir arazisi de çok fazla. Böyle önemli bir tarım şehrinde basınçlı sulama sisteminin olmaması çok önemli eksik. Çorum’da nohut, mercimek ve bazı ürünlerde yetiştirilerek dışa bağımlılık daha da azalabilir.” şeklinde konuştu