Trendyol 1.Lig'de Erzurumspor forması giyen Eren Tozlu, bu sezon takımını en büyük silahı olmaya devam ediyor.

Tecrübeli golcü, Trendyol 1. Lig'de attığı 20 golle hem takımını zirveye taşıyor hem de gol krallığı yarışında iddialı bir konumda bulunuyor.

Bu performansıyla kariyer rekorunu kıran Tozlu, ligde 7 asistlik katkı da sağladı.

Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydeden kurt golcü, Erzurumspor formasıyla toplam 160 maça çıkarken 70 gol ve 18 asiste ulaştı.

Daha önce Y. Malatya, Mersin İ.Y., Giresun, ve forma giyen Tozlu, tec mavi- beyazlıların vazgeçilmezi haline geldi.