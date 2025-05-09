Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek takımın belirleneceği baraj maçı 13 Mayıs salı günü Yeni Stadyumda oynanacak.Baraj maçının toplantısı önceki akşam Amatör Spor Kulühleri Federasyonu Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Baraj maçının teknik toplantısı Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıya ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile Alacagücü Başkanı Kadir Bayat, Mimar Sinanspor Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere, Mimar Sinanspor Asbaşkanı Batuhan Eray, Mimar Sinanspor A takım teknik direktörü Hüseyin Eğer, Mimar Sinanspor Altyapı antrenörü Medet Aylar, Alacagücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tosuncu ve Spor Güvenlik Şube Müdürü Başkomiser İbrahim Köse katıldı.

Bu sezonda Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil eden Mimar Sinanspor ile 1. Amatör Küme’de şampiyon olan Alacagücüspor’un oynayacağı maç için iki takımıda başarılar dileyen İl Temsilcisi Engin Ayan maçın centilmence geçmesi dileğinde bulundu.

Daha sonra maçın oynanacağı tarih için iki kulüp farklı tarihler talep etti. Mimar Sinanspor 11 Mayıs pazar gününü isterken, Alacagücüspor ise 14 Mayıs çarşamba günü oynanmasını istedi.

İki farklı tarih olunca Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan maçıh iki kulübünde istediğinden farklı olarak 13 Mayıs salı günü saat 17.30’da Yeni Stadyumda oynanmasına karar verdi.

Daha sonra takımların tribün için yaptığı kura çekimi sonunda VİP A ve B tribününleri Mimar Sinanspor kulübüne, VİP C ve D tribünleri ise Alacagücüspor traftarlarına çıktı.