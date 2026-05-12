Uşak'ta yapılan ümit-Genç ve U 21 Türkiye Premier Ligi 2. etap maçlarında Çorum Belediyespor kulübü ilk gün aldığı bir bronzun ardından son günde de bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

8-10 Mayıs tarihleri arasında yapılan Premier Ligi 2. etap müsabakalarında Çorum Belediyespor kulübü milli sporcusu Kutay Tekin +84 kiloda finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. +76 kiloda Kayra Yağlı ise sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu organizede ilk günde +70 kiloda Yusuf Seha Korkmaz üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi olmuştu. Çorum Belediyespor Karate Antrenörü Samet Türe Premier Ligin 2. haftasında sporcularının kazandığı üç madalyanın mutluluk verici olduğunu belirterek başarılarının artarak devam edeceğini söyledi.