Doğuştan sağ kulağı olmayan Gökçe Vera’dan müjdeli haber geldi.

Gökçe Vera’nın ABD’de yapılacak ameliyatı için gereken 105 bin 200 dolar toplandı.

Gökçe Vera için Nisan ayında kampanya başlatıldığında dolar 19 lira civarında iken, son dönemde 26 liraları bulması nedeniyle Gökçe Vera’nın ailesinin parayı toplaması zora girmişti.

Döviz kurundaki aşırı artış ailenin parayı toplamasını güçleştirse de kazanan Gökçe Vera oldu. Ameliyat için gereken paranın toplanmasının ardından Gökçe Vera’nın ailesi ve kampanyaya destek olan yardımseverler, Çorum’da bir araya geldi. Bu güzel haberi balonlar uçurarak kutladı.

Gökçe Vera için gerçekleştirilen etkinliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kampanyaya öncülük eden Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı, dernek üyeleri ve çok sayıda yardımsever katıldı.

Gökçe Vera’nın sağlık durumunu TBMM’de dile getiren ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Gökçe Vera’nın durumu ve SMA hastalarıyla ilgili Meclis’te bir konuşma yaptım. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten iyilikte yarışmalıyız. Çünkü iyi ve kötü olmak üzere iki tip insan var. Bizler de iyi insanlardan oluruz inşallah. Sosyal devlet keşke SMA hastalarımız ve maddi imkanı olmayan çocuklarımıza karşı daha da duyarlı olsa. O günler de gelecektir inşallah.”

Kulak kepçesi, kulak deliği, kulak kanalı yani duyuyu sağlayan uzuvları oluşmadan doğan Gökçe Vera’nın, ailesiyle birlikte kısa süre içerisinde ABD California’ya gideceği ve ameliyatın gerçekleştirileceği öğrenildi. (Haber Merkezi)