Cuma akşamı sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligde altı maçlık yenilmezlik serisini pazar günü Fatih Karagümrük deplasmanında dokuz kişi kalan rakibi önünde gol atamayarak kaybeden Çorum FK’da futbolcuların moralleri toparlama süreci devam ediyor.

Teknik Heyet antrenman öncesinde futbolcularla yaptığı toplantılarda bu maçı unutmalarını kendilerini cuma akşamı oynayacakları Bandırmaspor maçına hazırlamalarını istedi.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasında saat 16’da yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmethan Köse ve Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki çalışması ısınma koşuları ile başladı ardandan kısa süreli tempolu koşular yapan Karagümrük maçında doksan dakika oynayan futbolcuları dinlenmek üzere tesise gönderildi.

Maçta az süre alan ve oynamayan futbolcular ise dar alanda pas çalışmasının ardından iki kaleli şut çalışması ile devam eden antrenmanda daha sonra yarı sahada taktik çift kale maç ile Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Çorum FK bugün yapacağı taktim çalışma ile cuma akşamı oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.