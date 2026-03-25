Arca Çorum FK’nın 3 Nisan cuma günü saat 20’de evinde oynayacağı Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bilet fiyatları aynı kaldı. Özel VİP C tribün biletleri 2000 lira, VİP A, B ve E blokları 1000 lira kapalı sağ ve sol 300 lire doğu maraton tribünü 5 misafir takım tribünü ise 6,5 liradan satışa çıkarıldı.

Kulüp yönetimi ilk etapta kale arkalarını bilet satışına açmadı.

Talep olması halinde açılan biletlerin azalması halinde ise kale arkalarının sıralı olarak bilet satışına açılması bekleniyor.

Önceki iç saha maçında Erokspor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza alan Maraton tribünü D4 ve D5, Vip Tribün VİP A ve Batı Sol Kapalı tribünden bilet alan taraftarlar Bandırmaspor maçına giremeyecekler.

Kombinelerin geçerliği olduğu bu maçtı kadın ve 15 yaş altı ücretsiz bilet uygulaması maçın oynandığı gün stadyum gişelerinde yapılacak. Engelli tribün biletleri maç günü saat 09’dan itibaren stadyum gişesinden satılacak ve bu biletler trasfer yapılamayacak.