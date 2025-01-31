Bandırmaspor ve Bandırma Taraftarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu, Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

262 üyesi bulunan derneğin başkanlık seçiminde Özgün Eren ve Murat Poyraz yarıştı.

193 üyenin oy kullandığı seçimde, 109 oy alan Özgün Eren başkanlığa seçildi.

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Serdar Kuter ise konuşmasında taraftarların takım üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bandırmaspor'un yalnızca bir futbol kulübü değil, büyük bir camia olduğunu belirten Kuter, taraftarların her zaman kulübe destek olduğunu söyledi.

Seçime toplam 193 üye katıldı.

Kullanılan oyların 109'unu alan Özgün Eren, derneğin yeni başkanı oldu. Rakibi Murat Poyraz ise 81 oy aldı.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan: Özgün Eren, Yönetim Kurulu Üyeleri: Ömer Celalettin Gözükara, Hakan Donk, Samet Dönertaş, Mert Balcı. Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Fethi Duru, Ahmet Varnalı, Burç Özertan.