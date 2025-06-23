Bandırmaspor’da Olağanüstü Genel Kurul sonunda Murat Karakoyun yeni başkan oldu.

Onursal Başkan Onur Göçmez ve Kulüp Başkanı Serdar Kuter’in bırakma kararının ardından yapılan genel kurulda tek liste ile giren Murat Karakoyun yeni başkan oldu.

Karakoyun Bandırmaspor’u sahipsiz bırakmamak için aday olduğunu söyledi.

Kulübün kayyuma kalmaması için liste çıkardıklarını belirten Karakoyun Bandırma Belediye Meclis üyesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Bölge Koordinatörü olarak görev yapıyor.