Osmancık Barış Boyar Badmintonspor kulübü Gençlik Gelişim Ligini namağlup olarak birinci tamamlayarak önümüzdeki sezonda da Gelişim Liginde mücadele etmeye hak kazandı.

Ankara’da yapılan terfi ligi müsabakalarında Antrenör Eren Murat Güngör yönetiminde Kadınlarda Yağmur Koçak, Mirat Turgut, Elif Kaya ve Işıl Banu Uluhan, erkeklerde ise Furkan Alnıdelik, Engin Makineci, Kıvanç Gökgöz, Çağan Boyar, Musab Şerbetçi ve Haşim Kağan Töremiş’dan oluşan takımı ile mücadele ettiği Osmancık Barış Boyar Badmintonspor sekiz grupta 40 takımın mücadele ettiği Gelişim Ligi Terfi müsabakalarında A grubunda mücadele etti.

Grupta Yıldırım Belediyesi Jimnastikspor, Ankara GSMspor, Ahmet Kuruspor ve Genç Yıldızlarspor ile yaptdığı dört maçıda kazanarak grup birincisi olarak önümüzdeki sezonda Gelişim Liginde mücadele etmeye hak kazandı.

Sekiz grup birincisi direk olarak Gelişim Ligine yükselirken grup ikincisi sekiz takım kendi arasında yapacakları maçlar sonunda dört takım daha Gelişim Liginde mücadele etmeye hak kazanacak.

Osmancık Barış Boyar Badminton spor Başkanı Barış Boyar, azim çalışma ve inançla gelen bu zaferde emeği olan antrenör ve sporcularını tebrik etti. Geçtiğimiz yıl averajla üçüncülük kupasını kaçırdıkları Gelişim Liginde bu yılda mücadele etme hakkı kazandıklarını belirten Boyar ‘‘Her antrenmanın, her turnuvanın bizim için, yeni bir adım, daha ileri gitmek adına yeni bir fırsat olduğunun farkındayız. Bu süreçte yönetici ve antrenör olarak bizler, sporcularımızı sadece teknik anlamda değil, aynı zamanda karakter ve disiplin açısından da geliştirmek için büyük çaba harcıyoruz. Bu anlamda, sporcularımız, her maçta özveriyle mücadele ederek yeteneklerini ve azimlerini ortaya koyuyorlar. Her zaman daha büyük hayaller ve hedefler için yola çıktığımız bu yolda, sporcularımızın başarı hikâyelerinin, Osmancık’ın gençlerine ilham olacağına ve ilçemizi spor camiasında daha da tanınır hale getireceğine inanıyoruz.

Her zaman olduğu gibi, 2025 Badminton Gelişim Liginde de Osmancık’ın adını daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Sporcularımızın, bu gayretlerini daha büyük zaferlerle taçlandıracaklarına inancımız tamdır.

Mücadeleci ruh,azim ve disiplinleriyle bizleri gururlandıran sporcularımıza, emeği ve özverili davranışlarıyla olmazsa olmazımız Eren Murat Güngör hocamıza, çocuklarımıza verdikleri destek ve onlara gösterdikleri inançla velilerimize, sporcularımızın üzerinde emekleri olan ve destek sağlayan Vekilimiz Oğuzhan Kaya’ya, Kaymakamımız Furkan Duman’a, Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’e,Spor İl Müdürümüz Hüseyin Şahin’e ve Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Çağlar’a şahsım ve tüm ekibim adına teşekkür ediyorum. Bize inandığınız ve her zaman yanımızda olduğunuz için minnettarız’ dedi.