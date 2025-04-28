Çorum Barosu tarafından verilen Staj Eğitim Faaliyetleri kapsamında genç meslektaşlarıyla bir araya gelen Av. Derya Öztekin’e 1 günde 2 ödül verildi.

Çorum Barosu tarafından ödüle layık görülen Öztekin, Ceza Hukuku üzerine genç meslektaşlarına bilgi ve birikimlerini aktarma fırsatı buldu.

Derya Öztekin konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Çorum Barosu staj eğitim faaliyetleri kapsamında genç meslektaşlarımız ile Ceza Hukuku üzerine konuştuk. Bilgi ve birikimlerimizi aktarma fırsatı bulduk. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ve benim de eğitim koçluğu vererek katkıda bulunduğum kurgusal duruşma yarışmasında Karadeniz bölge birincisi olan Çorum Barosu kurgusal yarışma takımını gönülden tebrik ediyorum.

Genç meslektaşlarımızın yetiştirilmesi için büyük bir özveri ile çalışan kıymetli kardeşim Çorum Baro Başkanımız Sayın Turan Kalıpçı ve kıymetli kardeşim, Çorum Baro Başkan yardımcımız sayın Tuğrul Damar’a teşekkür ediyorum. Hep birlikte güçlüyüz.”