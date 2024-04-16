Fatma ve Salih Basar’ın kızları belediye çalışanı Rümeysa Basar ile Fatma ve Yaşar Nugay’ın oğulları 112 acil doktoru Cankat Nugay geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen görkemli düğün ile dünyaevine girdi.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, nikah şahitliklerini ise Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yaptı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, çifte Türk bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve fincan takımı hediye etti.

Genç çiftin nikahının kıyılmasının ardından, geleneksel Çerkes halk oyunları, yöresel oyunlar ile davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler.