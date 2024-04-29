Çeyrek asrı aşkın bir süredir çiftlerin mutluluklarına tanıklık eden Afra Düğün Salonu nesillerin mutluluğuna vesile olmaya devam ediyor.

Afra Düğün Salonu’nda geçtiğimiz Cuma günü tarihi bir an yaşandı.

25 YIL ÖNCE AYNI SALONDA GELİNİN ANNE VE BABASIDA ‘EVET’ DEDİ

İlknur ve Yunus Emre çifti dünyaevine girdi. Tam 25 yıl önce gelinin anne ve babasının da aynı salonda düğünlerini yaptıkları öğrenildi.

Kına ve düğün merasimlerini aynı salonda gerçekleştiren çiftin ailesinin de yıllar önce aynı salonda evlenmiş olması Afra Düğün Salonu’nun yıllardır bu sektörde kaliteli hizmet anlayışıyla kalıcı bir konumda olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

BEKİROĞLU: TARİHİ ANATANIKLIK ETMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Düğünde söz alarak konuşan işletme sahibi Mustafa Bekiroğlu, tarihi ana tanıklık etmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek genç çifte hediye takdim etti.

Afra Düğün Salonu olarak Çorum’un merkezinde yıllardır kazandıkları tecrübeyi yeni nesillere de üstün kalite anlayışıyla sunmaya çalıştıklarını söyleyen Bekiroğlu, yemekli-yemeksiz çok sayıda organizasyonu başarı ile tamamladıklarını ve bundan sonrada aynı hizmet anlayışıyla yollarına devam edeceklerini kaydetti.