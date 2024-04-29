İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası İngilizce Münazara Yarışması düzenlendi.

17 lisenin katıldığı yarışmanın finaline Bahçeşehir Koleji ile Bahçelievler Anadolu Lisesi kaldı.

Yarışma sonunda birinci Bahçelievler Anadolu Lisesi oldu.

Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen final programına Vali Doç Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, öğertmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Vali Dağlı yarışmada birinci olan Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik ederek hediyelerini takdim etti.