Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart Mahalle İdariler seçiminin ardından ilk mahalle buluşması toplantısını Gülabibey Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

“Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” sloganıyla Gülabibey Mahallesi sakinleri ile Rüstem Eren Parkı’nda bir araya gelen Aşgın, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, mahalle ile ilgili projeleri hakkında bilgi verdi.

Gülabibey Mahallesi’nde en önemli projelerinden birinin kentsel dönüşüm olduğunu belirten Aşgın Hasan Paşa sokaklarda revizyon imar planı yaptıklarını ve Hasan Paşa sokakların yıllardır beklediği özlemi giderdiklerini anlattı.

Aşgın “Revizyon imar planı, Hasan Paşa 1, 2, 3 ve 4. Sokakların bulunduğu 32 dönümlük alanı kapsıyor. 39 binada 266 hanenin bulunduğu bölgede yaklaşık 810 kişi ikamet ediyor. Revizyon imar planı çalışmasına göre, 1970-1980’li yıllarda inşa edilen evlerin yerine yapılacak yeni konutlarda hem daire sayısı, hem de dairelerin m2’si daha da büyüyecek.” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana hep halkın içinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, halkın sorunlarını bire bir ilk ağızdan dinleyip çözmek amacıyla geçen dönem başlattıkları mahalle buluşmalarını yeni dönemde de sürdüreceklerini söyledi.

Toplantıya MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir ve Turhan Candan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli katıldı.