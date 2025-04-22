Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aşgın mesajında “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece bir bayram değil; aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin, demokrasiye olan inancımızın ve geleceğe dair umutlarımızın simgesidir.” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yılını ve tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik eden Başkan Aşgın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği 23 Nisan 1920, milletimizin kaderini kendi iradesiyle tayin ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi ise, ülkemizin yarınlarını inşa edecek nesillere verdiği değerin ve duyduğu güvenin en somut göstergesidir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece bir bayram değil; aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin, demokrasiye olan inancımızın ve geleceğe dair umutlarımızın simgesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize en büyük armağanlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu ve gururunu bir kez daha hep birlikte yaşıyoruz.

Çocuklarımız; barışın, sevginin, kardeşliğin ve umut dolu yarınlarımızın mimarlarıdır. Bizler, onlara güçlü bir gelecek bırakmak, eğitimde, kültürde, sanatta ve teknolojide en ileri seviyeye ulaşmalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her bir çocuğumuzun yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük mutluluktur.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Başkan Aşgın ayrıca Çorum Belediyesi tarafından 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.30’da Buharaevler Perşembe Pazarı Alanı’nda gerçekleştirilecek Çocuk Şenlikleri’ne tüm çocukları davet etti.