İskilip Belediyesi, uzun süredir beklenen önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yüzme havuzu projesine ilişkin müjdeli haberi kamuoyuyla paylaştı. İskilip Belyediye Başkanı İsmail Çizikci bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldı.

Başkan Çizikci, yaptığı açıklamada şehrin sosyal ve sportif altyapısını güçlendirmek adına verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, “Yüzme Havuzu projemizin inşaat ihalesi 27 Nisan 2026 tarihi itibarıyla onaylanmıştır. Gençlerimiz, çocuklarımız ve tüm hemşehrilerimiz için modern spor tesislerimizi kazandırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Çizikci, Oğuzhan Kaya, Yusuf Ahlatcı, Yakup Alar ve Mehmet Demirci’ye katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

İskilip’e kazandırılacak olan modern yüzme havuzunun, özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet vermesi ve ilçenin sosyal yaşamına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Belediye Başkanı Çizikci, “Birlikte güçlü, birlikte daha güzel bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.