Bediüzzaman Said Nursi Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum’da anma programı düzenlenecek.

Yeni Asya Gazetesi İl Temsilcisi Erdal Odabaş, Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Güney ile Süleyman Alıç gazetemizi ziyaret ederek Bediüzzaman Said Nursi Haftası anma programı hakkında bilgi verdiler.

Yeni Asya Gazetesi İl Temsilcisi Erdal Odabaş Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 66. yılı nedeniyle anma programı düzenleyeceklerini belirterek, “29 Mart Pazar günü saat 13.30’da Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda anma programı gerçekleştireceğiz. Programın açılış konuşmasını Yeni Asya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yapacak. Sonrasında ise Eğitimci-Yazar Ahmet Dursun, ‘Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi’ konulu konuşmasını gerçekleştirecek. Halkımızı anma programımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.