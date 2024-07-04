Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy’ün taleplerini Bakanlara iletti.

30 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamamda düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları toplantısına katılan Taner İsbir, Ortaköy’de gerçekleştirilecek olan proje ve hizmetler hakkında bilgi vererek ilçenin taleplerini iletti.

Başkan İsbir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşme gerçekleştirerek ilçe halkının talep ve ihtiyaçlarını iletti.