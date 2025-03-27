Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun adını parka verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan İsbir, “Büyük Birlik Partisi merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin verildiği bu parkımız hayırlı olsun. Şahadetinin yıldönümünde Yazıcıoğlu’nun adını parkta yaşatmak bizim için büyük bir mutluluktur” dedi.

Yazıcıoğlu’nun adının parka verilerek ölümsüzleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan İsbir, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yazan tabelanın açılışını yaptı.