Çorum'un Bayat ilçesinde Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, sebze pazarını gezerek hem esnaf hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazarcı esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Ünlü, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Ünlü: "Esnafımız ilçemizin can damarıdır. Vatandaşlarımızın huzurla alışveriş yaptığı, temiz, düzenli ve güvenli bir pazar ortamını korumak ve daha da geliştirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Düzeniyle örnek, bereketiyle gönülleri fetheden sebze pazarımız, ilçemize yakışmaya devam ediyor." dedi