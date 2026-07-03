Çorum’un Bayat ilçesinde DOKAP desteğiyle Tohum Eleme ve Çeltik Kurutma Tesisi hizmete açıldı.

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, belediye kum ocağında hizmet vermeye başlayan çeltik kurutma tesisinde incelemelerde bulundu.

Ünlü; “Çiftçilerimizin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu bu tesis; tohum kalitesini artıracak, çeltik kurutma işlemlerini modern ve hızlı bir şekilde gerçekleştirecek, üreticilerimizin emeğine değer katarken Bayat tarımının gelişimine de önemli katkılar sağlayacaktır. Tesisimizin resmi açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olup tarihi ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu değerli yatırımın ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çorum Milletvekillerimiz Sayın Av. Yusuf Ahlatcı ve Sayın Av. Oğuzhan Kaya'ya, Çorum Valimiz Sayın Ali Çalgan'a, Çorum AK Parti İl Başkanımız Sayın Av. Yakup Alar'a, DOKAP Başkanımız Sayın Hakan Gültekin'e, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve personeline, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, Bayat Ziraat Odası Başkanlığımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi