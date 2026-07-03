Çorum İl Defterdarı Erkan Ciğer, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde tarım sektörü ve çiftçilerin gündemindeki konular ele alındı.

TARIM VE ÇİFTÇİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Çorum tarımının mevcut durumu, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve kamu kurumları ile meslek kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, çiftçilerin üretim süreçlerinin desteklenmesi, tarımsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN ÖZDEMİR TEŞEKKÜR ETTİ

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, nazik ziyaretinden dolayı İl Defterdarı Erkan Ciğer'e teşekkür ederek, kamu kurumlarıyla sürdürülen iş birliğinin tarım sektörüne önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.