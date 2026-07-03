Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Büyük Birlik Partisi(BBP) İl Başkanı Av. Özkan Yandım ve BBP Merkez İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun, ile birlikte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Genel Başkan Mustafa Destici'ye ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatı nedeniyle başsağlığı dilekleri iletildi.

Heyet ayrıca, BBP'nin Büyük Kongresi'nin ardından yeniden genel başkanlığa seçilen Destici'ye hayırlı olsun temennilerini sundu.

Ziyaretin sonunda Yandım ile Aşgın, misafirperverliği ve nazik kabulü dolayısıyla Genel Başkan Destici'ye teşekkür etti.