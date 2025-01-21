Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Ümraniyespor maçının ardından galibiyet sevincini saha içine girerek futbolcularla birlikte doyasıya yaşadı.

Ligde üst sıralara tutunma adına son derece kritik Ümraniyespor maçında zorlu bir mücadele sonunda rakibini 3-1 yenen kırmızı siyahlı camia büyük sevinç yaşadı.

Maçı protokol tribününde izleyen Başkan Oğuzhan Yalçın bitiş düdüğü ve rakip ile hakemlerin sahadan çıkmasının ardından büyük bir coşku ile sahaya girdi.

Sahaya girdiği andan itibaren galibiyet sevinci yaşayan futbolcularına tek tek sarılarak verdikleri mücadele ve galibiyetlerinden dolayı kutlayan Başkan Oğuzhan Yalçın daha sonra onlarla birlikte maraton tribününe giderek coşkuyu onlarla birlikte yaşamaya devam etti.

Oğuzhan Yalçın VİP tribün tarafındaki taraftarların alkışlarına alkışlarla karşılık vererek sahadan ayrıldı.