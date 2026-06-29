Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde değişiklik yapıldı.

İki yılı aşkın süredir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Haşim Özsaray, görevinden affını talep etti. Özsaray'ın görevden ayrılmasıyla boşalan Belediye Başkan Yardımcılığı görevine, İmar ve Şehircilik İşleri Müdürü olarak görev yapan Nedim Karaca atandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "İki yılı aşkın süredir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Ahmet Haşim Özsaray, görevinden affını talep etmiş olup bu suretle boşalan Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Nedim Karaca atanmıştır.

Sayın Ahmet Haşim Özsaray’a, görev süresince yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyor; Sayın Nedim Karaca’ya yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz.

Yapılan atamaların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, kendilerine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyoruz." ifadelerine bulunuldu.