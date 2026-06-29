Çorum Belediyesi Bahçelievler Mahallesi'nde atıksu hattı yapım çalışması nedeniyle bazı yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada; Karşıyaka 1. Sokak ile Karşıyaka 3. Sokak kesişiminden başlayıp, Şenyurt Caddesi - Altınevler 2. Sokak (Cumartesi Pazarı içi) kesişimi ve Altınevler 2. Sokak istikametinde yarın saat 08:00 itibariyle çalışmalar başlayacak.

Çalışmalar süresince ulaşımın alternatif yol hatlarından sağlanacağı belirtildi.