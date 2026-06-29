Çorum Belediyesi Bahçelievler Mahallesi'nde atıksu hattı yapım çalışması nedeniyle bazı yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ayağı yuvasındaki ipe takılan yavru leyleği itfaiye kurtardı
Ayağı yuvasındaki ipe takılan yavru leyleği itfaiye kurtardı
İçeriği Görüntüle

Belediyeden yapılan açıklamada; Karşıyaka 1. Sokak ile Karşıyaka 3. Sokak kesişiminden başlayıp, Şenyurt Caddesi - Altınevler 2. Sokak (Cumartesi Pazarı içi) kesişimi ve Altınevler 2. Sokak istikametinde yarın saat 08:00 itibariyle çalışmalar başlayacak.

Çalışmalar süresince ulaşımın alternatif yol hatlarından sağlanacağı belirtildi.

harita görseli olabilir

Muhabir: Fatih Battar