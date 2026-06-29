Uzun süren Atletizm İl Temsilciliğini görevini geçtiğimiz günlerde bırakan Kemal Topgül’a Türkiye Şampiyonasında görev.

30 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında Eskişehir’de yapılacak olan Edip Akarsu 16 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonasında Kemal Topgül hakem olarak görev yapacak.

Şampiyonada Eskişehir’den 50 hakemin yanrı sıra Türkiye genelinden 22 hakem davet edildi.

Merkez Hakem Kurulu üyelerininde bulunduğu 22 hakem arasında bir çok Uluslararası hakemi ile birlikte Çorum Uluslararası hakemi Kemal Topgül yarışlarda varış hakemi olarak görev yapacak.