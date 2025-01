Çorum'un Dodurga ilçesinde Dodurga Belediyesi çalışanları, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya için sürpriz kutlama hazırlayarak doğum gününü kutladı.

Duygularını dile getiren Başkan İsmail Çetinkaya, "Bugün burada, sevgili mesai arkadaşlarımın güzel sürpriziyle birlikte doğum günümü kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Birlikte çalıştığımız her an, benim için çok değerli. Bizler burada bir aileyiz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Kutlamaya katılan belediye personeli, Başkan Çetinkaya'ya sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.