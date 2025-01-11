Ankara Mamak'ta meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği feci kazada ölen işçilerden birinin Çorumlu Emre Soylu olduğu öğrenildi. Çorum merkeze bağlı Mislerovacığı Köyü nüfusuna kayıtlı Emre Soylu'nun ölümü üzüntü yarattı.

Ankara'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, içerisinde Mamak Belediyesi işçilerinin bulunduğu otomobili altına alarak metrelerce sürükledi. Ezilen araçtaki üç çalışan hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Mamak ilçesi İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü Y.E.'nin yaptığı ve özel bir inşaat şirketine ait olduğu öğrenilen 06 DB 8130 plakalı zift yüklü hafriyat kamyonu bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yokuştan savrulan kamyon o esnada park halinde bulunan ve içerisinde Mamak Belediyesi çalışanlarının olduğu otomobili altına alarak yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ezilen aracın içindeki işçilerden Mustafa Ali Köksal ve Çorumlu Emre Soylu olay yerinde hayatını kaybederken diğer çalışan Ese Güner'in ise nakledildiği hastanede vefat ettiği belirtildi. Ölen işçilerin belediyenin kaçak yapı ve kentsel dönüşüm biriminde çalıştığı aktarıldı.

Kamyon sürücüsünün daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi

Başta alkollü araç kullanmak üzere birçok kez ehliyetine el konulduğu ve benzer durumlardan dolayı çok fazla trafik cezası aldığı öğrenilen kamyon sürücüsü Y.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.