Alaca Belediye Başkanı, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nu ve Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'i makamlarında ziyaret etti.

Alaca Belediye Başkan’ı Şerif Arslan'ın Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nu ziyaret etti. İki başkan arasında şehircilik anlayışı, belediyecilik hizmetleri ve geleceğe yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, hemşehrisi olan Başkan Arslan'a teşekkür etti. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ise Tokat Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, tecrübelerden faydalanmanın önemine inandıklarını ifade etti.Arslan, programı kapsamında Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'i de ziyaret ederek gençlik projeleri üzerine istişarelerde bulundu. Yapılan görüşmeler, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.