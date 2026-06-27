Boğazkale ilçesinde çıkan arazi yangınına müdahale eden Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlerle mücadele sırasında örnek bir davranış sergileyerek yangın bölgesinde mahsur kalan bir kaplumbağayı kurtardı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapan ekipler, alevlerden etkilenen kaplumbağayı fark etti. İtfaiye personeli tarafından dikkatlice bulunduğu yerden alınan kaplumbağa, suyla temizlenerek ilk müdahalesi yapıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kaplumbağa, güvenli bir noktada yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangınlarla mücadele etmenin yanı sıra afetlerden etkilenen tüm canlıların yaşamını korumak için de özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Olay, ekiplerin doğaya ve tüm canlılara gösterdiği hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.