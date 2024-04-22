Ankara’da yaşayan Çorum/İskilipli bürokratlar ve iş insanları düzenlenen yemekli toplantıda bir araya geldi.

Ankara İskilipliler Derneği Başkanı Salih Şerbetci ve Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan'ın organize ettiği etkinlik, hafta sonu İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ankara Gazi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Bostancı, üniversite akademi kadrosu ve hastane çalışma arkadaşlar cağrafi işaretli İskilip Dolması'nı ve kültürünü tanıma amaçlı geceye katılırken, Sabri Çiçekci ve oğlu Kutay Çiçek'cinin fotoğraflarından oluşan resim sergisi açıldı.

Geceye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP eski Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu, Afrika ülkesi Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan, Tarım ve Orman Bakanlığı Baş Danışmanı İhsan Kulalı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci Bostancı, Serbest Piyasa Kurulu Daire Başkanı Kürşat Babutcu, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Daire Başkanı Fuat Kasım, İskilip'ten Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İskilip Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu, İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu ve Emekli Eğitimci Fotoğraf Sanatcısı Sabri Çiçekci ile çoğunluğu bürokrat ve iş insanı olmak üzere yaklaşık 350 kişi katıldı.

Üç kazan İskilip Dolması ikram edilen buluşmada, Ankara İskilipliler Derneği Başkanı Salih Şerbetci, Gazi Üniversitesi Hastane Başhekimi Prf. Dr. Hasan Bostancı, Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, ve İskilip Belediye Başkanı İsmai Çizikci birer konuşma yaptı.

İskilip Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu ve Emekli Eğitimci fotoğraf sanatcısı Sabri Çicekci ilçe tarihi hakkında bilgiler verdiler.

Katılımcılar geceden duydukları memnuniyeti dile getirirken, yeni belediye başkanı İsmail Çizikci´ye tebriklerini ve başarı dileklerini ilettiler.