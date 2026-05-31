Kurban Bayramı’nın ikinci günü İskilip’te etkili olan şiddetli sağanak yağış ve dolu afetinin ardından İskilip’te yaralar sarılmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, afet sonrasında Başkan Yardımcısı Alper Zahir ile birlikte İskilip’i ziyaret ederek İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’den hasar tespit ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında afet bölgelerindeki vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen belediye başkanları, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de yaşanan afet nedeniyle buruk geçen Kurban Bayramı vesilesiyle hemşehrilerimizin bayramını tebrik etti.

Vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, belediye ekiplerinin bayram tatili gözetmeksizin ilk andan itibaren sahada aralıksız çalıştığını ve afetin izlerini en kısa sürede tamamen ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcandığını belirtti.

Heyet, afet bölgesi incelemelerinin ardından ilçemizde yapımı devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarını da yerinde gördü. İskilip’in tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak sürdürülen restorasyon ve düzenleme projelerinin son durumu hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Desteklerinden dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür eden İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şehrimizde meydana gelen kuvvetli yağış ve dolu afetinin ardından ilçemizi ziyaret eden Çorum Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Alper Zahir ile birlikte afetten etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduk.

Ziyaretlerimiz sırasında kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, mübarek bayramlarını tebrik ederek talep ve önerilerini dinledik. Belediyemiz ekiplerimizin sahada aralıksız sürdürdüğü çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, afetin izlerini en kısa sürede ortadan kaldırmak adına yürüttüğümüz çalışmaları da yerinde takip ettik.

Ayrıca ilçemizde devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarını da birlikte inceleyerek, şehrimizin tarihi dokusuna yakışır şekilde sürdürülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Bu vesileyle; afet sürecinin ilk anından itibaren desteğini hissettiren, her daim yanımızda olan Çorum Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve kıymetli ekibine gönülden teşekkür ediyorum.”