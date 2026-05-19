İskilipgücüspor U 13 takımı ikincilik kupası ile birlikte Belediye Başkanı İsmail Çizikci’yi ziyaret etti. Başkan Çizikci ziyarette yaptığı açıklamada, kulübün U13 takımının elde ettiği başarının büyük gurur ve umut verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kulübümüzün U13 takımının elde ettiği başarı, hepimize büyük bir gurur ve umut verdi. Bir zamanlar büyük emeklerle, inanç ve sevdayla kıymetli kardeşimiz Nihat Armutcu’nun temellerini attığı bu güzel oluşumun bugün meyve vermeye başlaması bizleri ayrıca duygulandırdı. Gençlerimizi sporla buluşturmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onların hayallerine dokunabilmek adına verilen mücadele; bugün sahada ter döken yavrularımızın azminde ve başarısında hayat buluyor.

U13 B Grubu’nda il ikincisi olarak göğsümüzü kabartan evlatlarımızı, Kulüp Başkanımız Bahadır Telli’yi, teknik ekibimizi ve fedakâr ailelerimizi gönülden tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu güzel emanet, aynı inanç ve kararlılıkla büyümeye devam edecek; İskilip’in çocukları sporla, kardeşlikle ve başarıyla anılacaktır. Bu anlamlı başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyor, aramızdan ayrılan kıymetli kardeşimizi rahmet ve dualarla yâd ediyorum’ dedi.