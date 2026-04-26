İskilip’in tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan Çarşı Camisi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Zemin, tavan, duvar ve ahşap bölümlerde yapılan çalışmalar, yapının özgün dokusuna uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık bir yıl içinde tamamlanması planlanan restorasyonla birlikte caminin tarihi kimliğinin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çizikci, Çarşı Camisi’nin ilçenin önemli tarihi miraslarından biri olduğunu ve restorasyonun kültürel değerlerin korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çizikci ayrıca çalışmalara katkı sunanlara teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti.