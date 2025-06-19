Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencileri Ortaköy’ün tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, öğrencileri Şapinuva ören yerini ve İncesu Kanyonunu gezdirerek bilgi verdi.

Organizasyonda bir konuşma yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Bizlerin dünü, bugünü ve yarını olan gençlerimiz! Güzel ilçemize hoşgeldiniz. Ortaköy Belediye Başkanlığı olarak sizleri ilçemizde görmekten çok mutluyuz. Bugünümüze size ayırarak ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini anlattık, İnşallah sizlerde ailelerinize ve yakınlarınıza anlatarak ilçemizin tanıtımına destek vermiş olacaksınız. Sizleri ilerleyen günlerde ailelerinizle birlikte ilçemizde görmek bizleri mutlu edecektir. İlimizde eğitimine devam eden siz değerli gençlerimizin başarılarını temenni ediyor, hepinize sağlık sıhhat ve afiyetler diliyorum” dedi.

Öğrenciler ise gösterdiği ilgiden dolayı Başkan İsbir’e teşekkür ettiler.



