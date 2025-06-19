Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Sungurlu’da istişare toplantısı düzenledi.

Çorum Eczacı Odası tarafından 2023–2025 dönemi yerel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek ve 2025–2027 dönemine dair görüş ve talepleri dinlemek amacıyla başlatılan toplantılar serisinin ilki Sungurlu’da yapıldı.

Eczacı Odası Sungurlu İlçe Temsilcisi Serhat Battal Külük’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, yönetim kurulunun bugüne kadar hayata geçirdiği çalışmalar paylaşılırken, eczacıların geri bildirimleri, görüşleri ve yeni dönem beklentileri dinlendi.

Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, mesleğin geleceğini birlikte şekillendirme vizyonu çerçevesinde, planları ve hedefleri yine eczacıların yönlendirmesiyle belirlemeye devam edeceklerinin vurguladıklarının altını çizerek şunları dile getirdi:

“Toplantıda özellikle eczacı–oda–meslek örgütü bağının temel unsuru olarak eczacının varlığı, eczacının meslek hakkını koruyan, gelir elde edeceği alanların oluşturulması, yeni dönemde de meslektaşlarımızın taleplerine göre şekillenen katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışının sürdürülmesi, Odamızın yerelde ve ulusal düzeyde proje üreten, meslekperver ve saygın duruşunun daha da güçlendirilmesi, gibi temel başlıklar üzerinde fikir birliği sağladık.

Ayrıca, yıllardır Çorum eczacılarımızın arzu ettiği oda hizmet binasının satın alma işleminin tamamlandığı ve binamızın iç mimari çalışmalarını yeni dönem öncesinde tamamlamayı hedeflediğimiz müjdesini meslektaşlarımızla paylaştık. Bu gelişme, toplantıya katılan meslektaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, en çok mutluluk veren çalışmalarımızdan biri olarak da özellikle vurgulandı.

Toplantımızda, Sungurlu ilçemiz eczacılarından değerli meslek büyüğümüz, şair Ecz. Bekir Sami Ünsal’ın derin meslek duygularıyla kaleme aldığı “Sağlık Erleri” başlıklı şiirini dinleme fırsatı bulduk. Kendisi ayrıca, bu özel şiirini bir tabloya dönüştürerek günün hatırası olması amacıyla Odamız yönetim kurulu adına bize takdim etti. Bu anlamlı ve duygusal jest, toplantımıza değer katan özel bir anı olarak hafızalara kazındı. Sungurlulu meslektaşlarımızın, odamıza yönelik “proaktif, çözüm odaklı, ulaşılabilir, yerel ve ulusalda ses getiren bir yönetim” tanımıyla bizleri takdir etmesi, bizler için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu. Bu güvenin esas sahibinin, bizlere bu görevi tevdi eden tüm Çorumlu eczacılar olduğunu ifade ederek, “birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz” mesajını yineledik. Toplantının düzenlenmesinde büyük emek veren başta Sungurlu İlçe Temsilcimiz Ecz. Serhat Battal Külük olmak üzere, tüm Sungurlulu meslektaşlarımıza katılımları ve mesleklerine, odalarına sundukları katkılar için Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına teşekkür ettik. Ayrıca, 2025–2027 döneminde birlikte çalışacak olmaktan gurur duyduğumuz Serhat Battal Külük’ün, meslek örgütüne olan duyarlılığı, çalışkanlığı, proje üretkenliği ve multidisipliner yaklaşımı için memnuniyetimizi paylaştık. Çorum Eczacı Odası olarak sadece Çorum’da değil, Türkiye genelinde ve Türk Eczacıları Birliği nezdinde üretken, meslekperver ve saygın bir oda olma konumumuzu birlikte yazdık, birlikte yazmaya devam edeceğiz.

Toplantımıza katılarak güç veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor; dayanışma, üretim ve birlikte yönetme ilkesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”