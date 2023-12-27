Başöğretmen Anadolu Lisesi tarafından ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Mehmet Akif Ersoy’ konulu panel düzenlendi.
Okulun konferans salonunda gerçekleşen programa Okul Müdürü Mustafa Ünlü ve öğrenciler katıldı.
Panelde Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özer Şenödeyici, Mehmet Akif'in yaşadığı devirde Osmanlı Devleti'nin durumu ve Akif'in fikir dünyasını şekillendiren hususlar üzerine bilgi verdi.
Fakültenin yüksek lisans öğrencilerinden Muhittin Türk ise Mehmet Akif’in biyografisi ve edebi kişiliği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Konuşmaların ardından Başöğretmen Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Ünlü ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gökçer Öğünç, katılımcılara çiçek verdi.
Program sonunda, Muhittin Türk, Safahattan Seçmeler adlı eserini imzaladı.
(Okul Müdürü Mustafa Ünlü ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gökçer Öğünç, katılımcılara çiçek verdi.)