Okul Sporları Küçükler Bilek Güreşi İl birinciliğinde Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri kürsüye ambargo koydu.

İl birinciliğinde kızlarda altı erkeklerde ise on sıklette altın madalya kazandılar.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu kızlarda 30 kilo sağ ve sol kalda Meryem Aslaner, 35 kiloda sağ ve sol kolda Nisa Sülük, 40 kilo sağ kolda Hülya Ünlü ve 45 kilo sağ kolda Ayşe Emeç birinci olarak altın madalya kazandılar.

Erkeklerde ise 35 kilo sağ ve sol kolda Erdem Recep, 40 kilo sağ ve sol kolda Şakir Kendirci, 45 kilo sağ sol kolda Yunus Emre Çalhun, 55 kilo sağ ve sol kolda Fazla Bal ile 60 kilo sağ ve sol kolda Berkay Şen birincilik ödülünün sahibi oldular.