Okul Sporlarında 2024-25 sezonunun son Türkiye Şampiyonası Küçükler Ragbi ile sona erdi.

Dört gün süren ve 30 takım ve 480 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası grup ve eleme maçları sonunda kızlarda Adana 2 Haziran erkeklerde ise Batman Kültür Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Dört grupta yapılan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan sekiz takım çeyrek final ve yarı final maçları sonunda Samsun Firdevs Yılmaz Ortaokulu ile Adana 2 Haziran Ortaokulu finalde karşılaştı. Final maçını kazanan Adana 2 Haziran şampiyon olurken Samsun Firdevs Yılmaz Ortaokulu ikinci Şanlı Urfa Geçit Ortaoku üçüncü Adana Şehit Fettah Çevikoğlu Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise final maçındaTokat Çevreli Şehit Abdullah Eymur Ortaokulu’nu yenen .Batman Kültür Ortaokulu şampiyonluğu kazanırken Samsun Firdevs Yılmaz Ortaokulu kızlarda kazandığı ikincilik kupasının ardından erkeklerde üçüncülük kupasını aldı. Konya Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve sporculara madalyaları verildi.